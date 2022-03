Nem úgy tűnik, mintha Oroszország máris visszavonulna: folyamatosak a bombázások - Itt vannak a legfrissebb hírek szombaton

Ukrajna döntően megállította az oroszok előrenyomulását az elmúlt napokban, és egyre nagyobb veszteségeket okoztak nekik. Sőt, az ukránok városokat is visszafoglaltak tőlük, így a nyugati hírszerzési jelentések és értékelések szerint Oroszország stratégiája kudarcot vallott, amely villámháborúra épített. Ebben a helyzetben az oroszok bejelentették , hogy a háború első fő szakaszának feladatait lezárták, így most már a Donbasz „felszabadítására”, vagyis megszállására koncentrálhatnak. Néhány szakértő szerint azonban lehet, hogy ez nem igaz, csak időt akarnak nyerni az oroszok; erre utal az is, hogy folyamatosak a bombázások az ország számos térségében. Cikkünk frissül.