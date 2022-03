A britek szerint az orosz légierő további súlyos támadásokat intéz a civil lakosság ellen

Tovább támadja az orosz légierő a sűrűn lakott civil településeket – állapította meg szombati jelentésében a brit védelmi minisztérium.

A brit védelmi minisztérium közlemények szerint az orosz légierő továbbra is súlyos csapásokat mér a civilek által lakott területekre. A támadások főleg az orosz légtérből érkeznek, mert a támadók így akarják elkerülni a repülőgépieket érő ukrán ellencsapásokat

Ezek a fegyverek viszont könnyen meghibásodhatnak, akár a 60 százalékuk is felmondhatja a szolgálatot az Egyesült Államok szakértő szerint, akikre a britek is hivatkoznak a közleményükben. Ennek következtében az oroszok könnyen visszatérhetnek a pontatlanabb, kevésbé kifinomult fegyverarzenáljukhoz, amellyel vélhetően a civil áldozatok száma is meg fog nőni.

(Sky)

Címlapkép forrása: Getty Images