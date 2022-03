Abramovics is részt vesz az isztambuli tűzszüneti tárgyalásokon

Roman Abramovics orosz milliárdos és a Chelsea tulajdonosa is részt vesz az Isztambulban zajló orosz-ukrán tűzszüneti tárgyalásokon – írja a Sky.

A Kreml korábban úgy nyilatkozott, hogy Abramovics részt vett a tárgyalások kezdeti szakaszában, azonban később csak a hivatalos delegációk folytattak egyeztetéseket.

A mostani információk alapján ugyanakkor feltételezhető, hogy az orosz milliárdos továbbra is szerepet vállal a tárgyalási folyamatban.

Korábban arról is érkeztek beszámolók, hogy Roman Abramovics és az ukrán békedelegáció több tagja is mérgezésgyanús tüneteket észlelt a hónap elején a Kijevben tartott találkozójuk után. A nyugati szakértők szerint nehéz megállapítani, hogy a tüneteket vegyi, biológiai fegyver, vagy valamilyen elektromágneses sugárzás okozta. Egy amerikai tisztviselő azonban úgy véli, az információk alapján az orosz milliárdos Roman Abramovics és az ukrán békedelegáció által produkált tünetek a környezeti tényezőknek tudhatók be, nem pedig mérgezésnek.

