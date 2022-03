Tűzszünet esetén is maradnának a brit szankciók

Boris Johnson szóvivője szerint a London által kivetett szankciók még egy esetleges tűzszüneti megállapodás esetén is érvényben maradnának – írja a Sky.

A brit kormányfő több miniszterrel is egyeztetett a mai nap folyamán, és szóvivőjének közlése szerint önmagában egy tűzszüneti megállapodás Oroszország és Ukrajna között még nem jelentené a Moszkvával szembeni szankciók feloldását.

Hozzátette azt is, hogy a miniszterelnök álláspontja szerint növelni kell a Vlagyimir Putyin orosz elnökre nehezedő nyomást további gazdasági lépésekkel, illetve Ukrajna támogatásával.

A szóvivőt kérdezték arról is, hogy Roman Abramovics orosz milliárdos, aki egyben a Chelsea tulajdonosa is, milyen szerepet tölt be az orosz-ukrán tárgyalásokon, de közölte, hogy ezzel kapcsolatban nem rendelkezik információval.

Címlapkép forrása: Getty Images