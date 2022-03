Újra messze került a megegyezés, nem csökken a harcok intenzitása Ukrajnában – Itt vannak a legfontosabb híreink szerdán

A Törökországban tartott, keddi fegyverszüneti tárgyalásokon jelentős előrelépés látszott körvonalazódni: úgy néz ki, Ukrajna talán mégis hajlandó lemondani a Donbaszról és a Krímről, cserébe Oroszország pedig hajlandó biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, illetve azt is megengedik, hogy csatlakozzanak az EU-hoz. Az orosz vezetők azt is bejelentették: leépítik katonai jelenlétüket Kijev és Csernyihiv térségében. Az ukrán tárgyalók elmondták, erősebb biztonsági garanciákat akarnak a NATO 5. cikkénél is, vagyis a békét garantáló országoknak vállalniuk kellene, hogy megvédik Ukrajnát egy esetleges támadás esetén. Az Egyesült Államok meglehetősen óvatos és szkeptikus az orosz ígéreteket illetően, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megüzente, nem vesz vissza országa védelméből. Bár Washington is megerősítette, hogy az orosz csapatok megkezdték Kijev külvárosának elhagyását, szerintük mindössze a csapatok átcsoportosításáról van szó. Ahogy múlt pénteken, úgy az oroszok kedden is azt mondták, hogy most már a Donbasz „felszabadítására”, azaz megszállására összpontosítanak, de a világ feszülten figyel, hogy valóban változik-e az orosz stratégia, vagy ismét csak egy már jól megszokott blöffel állunk szemben.Az elmúlt órák lefontosabb eseményei:1. Szavakban jelentős fordulat történt a keddi törökországi fegyverszüneti tárgyalásokon: Ukrajna a NATO 5. cikkénél is erősebb biztonsági garanciákért, illetve az EU-hoz történő csatlakozás lehetőségéért cserébe hajlandó lenne a semlegességre, illetve tárgyalni a Krím és a Donbasz státuszáról.2. Oroszország péntek után kedden ismét azt mondta , mostantól a Donbasz „felszabadítására” fognak koncentrálni, katonai tevékenységét pedig jelentősen csökkenti Kijev és Csernyihiv irányában. A harcok ennek ellenére folytatódtak , bár mind felvételek , mind Washington megerősítették, valóban elkezdték kivonni az orosz csapatokat Kijev külvárosaiból. Amerika szerint ugyanakkor csak átcsoportosításokról van szó.3. Zelenszkij az orosz ígéretek ellenére bejelentette , nem vesznek vissza Ukrajna védelméből. Újabb ukrán sikerekről is érkezett jelentés.4. Az Egyesült Államok is szkeptikus az orosz ígéreteket illetően, Joe Biden elnök is úgy nyilatkozott , meg kell látni, valóban betartják-e azokat.5. Lemondták a V4-es védelmi miniszterek budapesti találkozóját, Zelenszkij ismét bírálta a magyar kormányt.