Volt orosz külügyminiszter: Putyin időt akar nyerni, hogy aztán olyan keményen csapjon le, ahogy csak tud

Kozirev szerint az isztambuli tárgyalások kapcsán a jó hír nem az, hogy Putyin végre jóhiszeműen cselekszik, hanem az, hogy a hősies ukrán ellenállás arra késztette, hogy kitérőket és diplomáciai álcákat keressen.

Kozirev szerint a tárgyaláson elhangzó orosz ígéretek könnyen lehet, hogy csak egy azt célzó manőver részei, hogy Oroszország időt nyerjen az átcsoportosításra, hogy aztán

olyan keményen csapjon le, ahogy csak tud.

A volt orosz külügyminiszter úgy véli, Putyin kizárólag az erő nyelvén ért. A Kijevnél elszenvedett vereségekre most diplomáciával és hagyományos katonai manőverezéssel válaszol.

Joe Biden amerikai elnök kapcsán megjegyezte, joggal hívott fel arra Varsóban, hogy nem kell félni, a NATO-szövetségeseknek pedig követnie kellene a tanácsát.

Szerinte Bidennek nem kellett volna bocsánatot kérnie és visszavonnia erős szavait. Ezzel Kozirev az amerikai elnök azon kijelentésére utalt, mely szerint Putyin nem maradhat hatalmon, ami miatt később Biden magyarázkodni kényszerült. A volt orosz külügyminiszter Ronald Reagan néhai amerikai elnök 1987-es berlini beszédére utalt, amikor az elnök azt üzente Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkárnak, hogy bontsa le a berlini falat. Kozirev szerint Biden beszéde lehetett volna ilyen pillanat, csak meg kellett volna támogatni megfelelő katonai intézkedésekkel, mint légvédelmi rendszerek és más eszközök küldése Ukrajnába.

Kozirev arra figyelmeztetett, hogy Putyin a háború elején a Nyugat és Ukrajna gyengeségére fogadott, és ezt újra meg fogja próbálni, különösen, ha a Nyugat meghátrál a katonai szállítások tekintetében vagy csökkenti a szankciókat, mert sikerül kötni egy gyenge fegyverszüneti megállapodást.

