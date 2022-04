Kivonulnak az oroszok, Ukrajna elkezdte visszavenni a településeket Kijev körül

Pár napja jelentette be az orosz politikai vezetés, hogy taktikát váltanak Ukrajnában: kivonulnak Kijev térségéből és az ország északi részéből és a Ukrajna keleti részére kezdenek el koncentrálni.

A világ szkeptikusan fogadta a bejelentést, de úgy tűnik, az oroszok valóban elkezdtek kivonulni Kijev térségéből. Az ukránok folyamatosan foglalják vissza az oroszok által elfoglalt, majd elhagyott falvakat, kisvárosokat.

Az alábbi felvétel Nova Baszanyban készült, Kijevtől 40 kilométerre, északkeletre. A települést még az invázió első napjai során foglalta el az orosz haderő.

Ukrán, illetve ukránbarát közösségi oldalak és kommentátorok azt állítják: az ukrán haderő folyamatosan támadja a visszavonuló oroszokat, gyakran kering az alábbi képsor ennek bizonyítékául, melyen kilőtt orosz járművek láthatók:

Elképzelhető, hogy az ukránok valóban nem hagyják békésen elvonulni az oroszokat, de ezek a roncsok több naposnak tűnnek, nem biztos, hogy most semmisültek meg ezek a harcjárművek.

Ukrán források azt is állítják: zsákmányoltak a visszavonuló oroszoktól díszegyenruhákat, ami szerintük azt jelenti, hogy katonai parádét akartak tartani az elfoglalt Kijevben. Erre szintén nincs bizonyíték.

“Ukrainians reported discovering dress uniforms among the belongings of captured Russian troops, indicating plans to hold a victory parade in downtown Kyiv.”Why Russia’s retreat from Kyiv is a big win for Ukraine and a painful personal defeat for Putin https://t.co/vgCzKHsgoD