Akár 40 százalékot is zsugorodhat az ukrán gazdaság

Már most látszik az orosz invázió negatív hatása az ukrán gazdaságra nézve, de a 2022-es év akár 40 százalékos zsugorodást is eredményezhet a háború sújtotta országban – írja a Reuters.

Ukrajna gazdasága az idei első negyedévben 16 százalékkal zsugorodott az előző év azonos időszakához képest, és 2022-ben 40 százalékkal csökkenhet az orosz invázió következtében - közölte szombaton az ukrán gazdasági minisztérium előzetes becslésekre hivatkozva.

Az ukrán kormány azt is felmérte a napokban, hogy a februárban indult orosz invázió mennyi anyagiakban mérhető kárt okozott, illetve, hogy milyen értékben várnak veszteségeket az elkövetkező időszakra Denisz Smihal ukrán miniszterelnök szerint az infrastruktúrát ért károk mértéke minden egyes nappal nő, de már most is meghaladja a 120 milliárd dollárt. Az ukrán kormány szerint amennyiben ehhez a katonai és civil létesítményeket is hozzávesszük, a szóban forgó szám 270 milliárd dollárt is eléri.

KÜLÖN HANGSÚLYOZTA SMIHAL AZT IS, HOGY A KÖVETKEZŐ ÉVEK VESZTESÉGEI AKÁR AZ EZERMILLIÁRD DOLLÁRT IS MEGHALADHATJÁK.

