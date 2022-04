Helikopteres támadás Oroszország területén: mi történhetett valójában?

Mit jelent, ha Ukrajna valóban sikeres légicsapást hajtott végre Oroszország területén és mit jelent, ha mindezt Oroszország rendezte meg? - tették fel a kérdést Rácz Andrásnak. A védelmi szakember a csatornának kifejtette: az eset azért érdekes, mert az ukrán fegyveres erők nem ismerték el, hogy ők hajtották végre a támadást, pedig

ha ez egy ukrán támadás, akkor ez egy komoly siker.

Emlékeztetett arra a szakértő, hogy az elmúlt hetekben az orosz hadsereg szisztematikusan rombolta Ukrajna üzemanyag-készleteit, olajtárolóit és az ehhez hasonló létesítményeit, melynek nyomán érzékelhető üzemanyaghiány alakult ki Ukrajnában. Ha erre adott válaszcsapás történt volna ukrán részről, akkor meglepő volna, ha Ukrajna ezt nem kommunikálná sikerként - mondta.

Ha ezek valóban ukrán helikopterek voltak, akkor ez az orosz légvédelemnek egy nagyon komoly fiaskó

- értékelte a csapást Rácz András, aki hozzátette: annál is inkább az, mert Belgorod környékéről indul ki az ukrán Harkiv elleni orosz támadás. Tehát nem mondható, hogy ezen a területen az orosz-ukrán határ érintetlen, és jelentős ukrán területek vannak már errefelé orosz kézen. Ezért értékelése szerint nagyon különös, hogy itt ukrán helikopterek el tudnak repülni az oroszok feje felett, át tudják lépni a határt és kijátsszák a légvédelmet, majd pedig épségben haza is jutnak. A lelövésükről ugyanis nincs hír - emelte ki.

Azt is felvetette, hogy ha ezek után alapvetően módosul az orosz álláspont, például felfüggesztik az ukránokkal folytatott tárgyalásokat, vagy a korábbinál durvább támadásokat indítanak az ukrán civil lakosság ellen megtorlásként, akkor el lehet kezdeni gyanakodni arra, hogy itt orosz hamis, vagy idegen zászlós műveletről volt szó.

Emlékezetes, péntek reggel mi is beszámoltunk arról, hogy orosz és nyugati hírforrások szerint Ukrajna két alacsonyan repülő helikopterrel támadást intézett egy olajtároló ellen Belgorod térségében, Oroszország területén. Később ugyanakkor kiderült, hogy az ukránok ezt nem vállalták magukra és sok a kérdőjel az eset körül.

That Ukrainian helicopters can do this well inside Russian territory highly symbolic of Russia’s disappearance as a great power. Can you imagine an enemy helicopter attack inside US or China? pic.twitter.com/kaf869wGde