Törökország hajókkal menekítené ki a civileket Mariupolból

Törökország felajánlotta, hogy hajóval evakuálná az ostromlott Mariupol városában rekedt embereket, jelentette be szombaton az ország védelmi minisztere - írja a CNN.

Hulusi Akar miniszter az újságíróknak nyilatkozva elmondta, "hajós támogatást tudunk biztosítani a Mariupolból való evakuáláshoz, különös tekintettel a civilekre, a sérültekre, valamint a török ​és más nemzetek állampolgáraira."

A korábbi jelentések szerint az Azovi-tenger mentén, Ukrajna déli partvidékén fekvő kikötővárosban az orosz támadások jelentős károkat okoztak és meghiúsították a biztonságos evakuációs útvonalak működtetésére vonatkozó terveket is.

A török védelmi minisztérium már továbbította "az evakuálások támogatására irányuló kérését" az ankarai orosz katonai attasé és a moszkvai török katonai attasé felé - utóbbiak továbbították az üzenetet az orosz hatóságoknak. Akar szerint az ankarai ukrán katonai attasé is továbbította az üzenetet az ukrán hatóságoknak.

Törökország fontos szerepet játszik a két ország közötti közvetítésben, hiszen a béketárgyalásokat is ott tartják. A hét elején is itt tettek jelentősnek tűnő előrelépést miután Oroszország bejelentette, hogy csökkentik katonai jelenlétüket Kijev és Csernihiv környékén. Az ukránok azóta több települést is visszafoglaltak a főváros környékén.

Címlapkép: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images