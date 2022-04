A legsúlyosabb szankcióval csaphat vissza az EU az oroszok ellen

A német védelmi miniszter vasárnap este úgy érvelt az ukrajnai Bucsa településen látottak után, hogy az Európai Uniónak tárgyalnia kell az orosz gáz importjának tilalmáról - számol be a Reuters. Úgy tűnik, hogy az orosz katonák - akik közel egy hónapig voltak a Kijev melletti kisvárosban - több jel szerint is elkövetett háborús bűnei új szakaszt nyitnak a konfliktusban, amely Oroszország és a nyugati országok között áll fent Ukrajna orosz megtámadása óta.

Február 24-én támadta meg Oroszország Ukrajnát. Szinte azóta az orosz hadsereg kezén volt Bucsa városa, Kijevtől északnyugatra. Ezt a települést is most foglalják vissza az ukránok, és az orosz hadsereg távozása után egy tömegsírban 280 férfi holttestét találták meg a helyi hatóságok bejelentése szerint, az AFP francia hírügynökség tudósítója pedig húsznál is több, civil ruhát viselő holttestet látott a felszabadított település egyik utcáján.

Christine Lambrecht német védelmi miniszter vasárnap az atrocitással kapcsolatban úgy fogalmazott az ARD közszolgálati televíziónak, hogy erre választ kell adni, az ilyen bűncselekmények nem maradhatnak válasz nélkül.

A hírügynökség emlékeztet arra, hogy Németország eddig ellenezte az orosz gáz importjának azonnali tilalmát, azzal érvelt ugyanis, hogy gazdasága, valamint más uniós országok nagy mértékben függnek az orosz energiahordozótól.

A német védelmi minisztérium Twitter-posztjából viszont most az olvasható ki, hogy a tárcavezető úgy fogalmazott:

az uniós minisztereknek meg kell tárgyalniuk az energiaimport embargójának bevezetését is.

Annalena Baerbock külügyminiszter vasárnap szintén keményebb szankciókat sürgetett Moszkvával szemben, de az energiaszektor említésétől elzárkózott.

Azt is érdemes felidézni, hogy Olaf Scholz német kancellár is megszólalt már korábban az ügyben, de akkor még nem tett említést keményebb szankciók lehetőségéről.

Mint ismeretes, uniós körökben már egy ideje folyamatban van az Oroszország elleni szankciók következő köre, Paolo Gentiloni gazdasági biztos azonban szombaton még azt vetítette előre: az esetleges további intézkedések nem érintenék az energiaszektort.

Nem kizárt, hogy a Bucsában és más, Kijev környéki településeken várható képsorok és drámai felvételek az oroszok civilekkel szemben elkövetett bűneiről újabb összezárásra késztetik a nyugat-európai döntéshozókat.

Boris Johnson brit miniszterelnök vasárnap este szintén kijelentette: az Egyesült Királyság fokozza a szankciókat Oroszország ellen és a katonai támogatást is növeli Ukrajna számára.

Megítélése szerint a Bucsában, valamint Irpinyben civilek ellen elkövetett "aljas támadások" bizonyítják, hogy Oroszország háborús bűnöket követ el.

Erre válaszul Nagy-Britannia fokozza a szankciókat és a katonai támogatást.

Reagáltak az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium eközben határozottan utasította vissza az ukrán kormánynak azt a vádját, amely szerint orosz katonák civileket öltek meg a Kijev megyében lévő, az ukrán erők által visszafoglalt Bucsa városban.

"A kijevi rezsim által közzétett összes fénykép és videó, amely állítólag orosz katonák által a Kijevi területen lévő Bucsa városban elkövetett állítólagos bűncselekményről tanúskodik, újabb provokáció" - közölte moszkvai katonai tárca.

A minisztérium szerint a bucsai fotók és videofelvételek ugyanúgy a nyugati média számára "megrendezettek", ahogyan azok, amelyek korábban a mariupoli szülőotthonnál és más városokban is készültek. A tárca leszögezte, hogy az orosz fegyveres erők tagjai nem követtek el erőszakcselekményeket Bucsa lakosai ellen, amíg ott állomásoztak.

A közlemény rámutatott, hogy a város déli külterületeit, beleértve a lakóövezeteket is, az ukrán hadsereg nehéztüzérséggel, tankokkal és rakéta-sorozatvetőkkel akkor folyamatosan lőtte, amíg a város az orosz fegyveres erők ellenőrzése alatt állt. A minisztérium állítása szerint a bucsai lakosok mindvégig szabadon mozogtak, amíg a város orosz ellenőrzés alatt állt.

A tájékoztatás szerint az orosz fegyveres erők még március 30-án kiürítették Bucsát, 31-én a város polgármestere Anatolij Fedoruk, aki ezt videoüzenetben megerősítette, nem tett említést az utcán összekötözött kézzel agyonlőtt helyiekről. A "bűncselekmények bizonyítékai" csak a negyedik napon jelentek meg, amikor az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) tisztjei megérkeztek a városba. A tárca hozzátette, hogy az orosz haderő 452 tonna humanitárius segélyt szállított a Kijevi megye településeire.

Címlapkép: Ukrán katonáról készít képet egyik társa egy megsemmisített orosz helikopter mellett a kelet-ukrajnai Harkiv közelében 2022. március 31-én. Forrás: MTI/EPA/Roman Pilipej