Orosz-ukrán háború: az oroszok által elkövetett súlyos háborús bűncselekmény miatt jön az újabb fordulat?

A kijevi hatóságok, valamint nemzetközi hírügynökségek jelentései és videós, valamint képi beszámolói alapján az orosz hadsereg súlyos bűncselekményt követett el a Kijevtől mintegy 30 kilométerre fekvő Bucsa településén. A várost a háború első napjaiban foglalták el az orosz csapatok, és bő egy hónapig tartották megszállva. Miután az ukrán hadsereg szombaton visszafoglalta a települést, tömegsírt és az utcán fekvő civil halottakat találtak. Az esetről napvilágot látott bizonyítékok alapján a nyugati államok már most megígérték: még erősebb szankciókat vetnek ki Oroszországra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök népirtással vádolta meg az oroszokat.

Február 24-én támadta meg Oroszország Ukrajnát. Szinte azóta az orosz hadsereg kezén volt Bucsa városa, Kijevtől északnyugatra. Ezt a települést is most foglalják vissza az ukránok, és az orosz hadsereg távozása után egy tömegsírban 280 férfi holttestét találták meg a helyi hatóságok bejelentése szerint, az AFP francia hírügynökség tudósítója pedig húsznál is több, civil ruhát viselő holttestet látott a felszabadított település egyik utcáján.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy vasárnapi amerikai tévényilatkozatban

népirtásnak minősítette az orosz erők cselekményeit.

Ez igazi népírtás. Egy egész nemzet és nép kiirtása - jelentette ki az amerikai CBS-ne adott nyilatkozatában. Szerinte az az oka, hogy Oroszország el akarja pusztítani Ukrajnát, mert nem akarják alávetni magukat az orosz politikának.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin mellett mások is osztoznak a brutális cselekményekért a felelősségben. Szerinte meg kell büntetni minden katonai parancsnokot az orosz oldalon, aki utasításokat adott.

A Human Rigths Watch vasárnap azt közölte, hogy olyan eseteket azonosítottak, amelyek bizonyítják, hogy az ukrán városokba (például Csernyihivbe, Harkivba és Kijevbe) bevonuló orosz katonai erők megsértették a hadijogot.

Németország üzent

Ki kell vizsgálni "az orosz hadsereg bűncselekményeit", amelyeket a Kijev melletti Bucsában követtek el - közölte vasárnap Olaf Scholz német kancellár. Annalena Baerbock külügyminiszter az Oroszország elleni

szankciók szigorítására tett ígéretet az eset miatt.

Olaf Scholz közleményében kiemelte, hogy "szörnyű és borzalmas felvételek" érkeztek az ukrán főváros melletti településről, amelyről a napokban szorították ki az orosz csapatokat. Az utcákon holttestek hevernek, az áldozatok között gyerekek, nők és idős emberek vannak - mutatott rá a német kormányfő.

Hozzátette, hogy a kegyetlenkedések független dokumentálásához hozzáférést kell biztosítani a területhez olyan szervezeteknek, mint a Nemzetközi Vöröskereszt. Az elkövetőket és megbízóikat következetesen felelősségre kell vonni - húzta alá.

Az ukrajnai háború már hatodik hete tart, több ezer ártatlan ukrán életét követelve, "és az öldöklés töretlenül folytatódik" - írta Olaf Scholz, hozzátéve: felszólítja Oroszországot, hogy "egyezzen bele végre a tűzszünetbe és hagyjon fel a harcokkal".

"Ez egy szörnyű, értelmetlen és indokolatlan háború, amely sok szenvedést okoz, és senkinek sem használ, ennek véget kell vetni" - áll a német kancellár közleményében.

Annalena Baerbock külügyminiszter egy Twitter-bejegyzésben hangsúlyozta, hogy bíróság elé kell állítani a bucsai "háborús bűncselekmények" felelőseit. Az eset miatt

szigorítani fogjuk az Oroszország elleni szankciókat,

és az eddiginél is erősebben támogatjuk majd Ukrajnát, hogy megvédhesse magát - közölte a német diplomácia vezetője.

A Bucsából érkező képek "elviselhetetlenek", és azt mutatják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "féktelen erőszakossága ártatlan családokat pusztít el, és nem ismer határokat" - írta Annalena Baerbock.

Az Ukrajna elleni agresszió miatt Oroszországgal szemben elrendelt büntetőintézkedések kiterjesztését ígérte Robert Habeck alkancellár, gazdasági és klímavédelmi miniszter is, aki a Bild am Sonntag című vasárnapi lapnak elmondta, hogy már dolgoznak az új szankciókon.

A Bucsában elkövetett "szörnyű háborús bűncselekmény nem maradhat válasz nélkül" - mondta az alkancellár, hozzátéve, hogy az eset miatt "indokolt a szankciók szigorítása, erre készülünk uniós partnereinkkel együtt".

Az Európai Tanács elnöke és a NATO főtitkár is elítélte az esetet

Más nyugati vezető politikusok mellett az Európai Tanács elnöke és a NATO főtitkára is elítélte vasárnap az Ukrajna elleni orosz háború során a Kijev mellett Bucsánál elkövetett vérengzést, a történtek kivizsgálását és a felelősök megbüntetését követelve.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár egy interjúban borzalmasnak nevezte a településen elkövetett - szavai szerint - "példátlan brutalitásról" érkezett beszámolókat, és elfogadhatatlannak mondta, hogy civileket vettek célba és gyilkoltak meg. Mindez kiemeli annak fontosságát, hogy véget vessenek a háborúnak - szögezte le.

Charles Michel, az európai uniós tagországok kormányfői tanácskozó fórumának elnöke a Twitteren sokkolónak nevezte az ukrán főváros közelében történteket, és bejelentette, hogy az EU minden segítséget megad Ukrajnának és az illetékes szervezeteknek ahhoz, hogy össze tudják gyűjteni a szükséges bizonyítékokat, és eljárás indulhasson a nemzetközi bíróságokon.

Az USA szerint ez háborús bűncselekmény

Antony Blinken amerikai külügyminiszter feltételezhető háborús bűncselekményeket említett, és szintén a felelősök igazságszolgáltatás elé állítását sürgette.

Hasonló nyilatkozatokat tettek a brit, a francia, az olasz és a német kormányok vezetői, illetve külügyi felelősei is.

Az oroszok szerint ez koholmány

Oroszország viszont vasárnap azt hangoztatta, hogy a bucsai kegyetlenkedésekről szóló beszámolók Ukrajna koholmányai. Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik nem lőttek civilekre a településen, és halálos áldozatai elsősorban a térséget hetekig ellenőrzésük alatt tartó orosz erők elleni támadásoknak voltak.

A britek szerint egyre több a bizonyíték

A brit külügyminiszter szerint egyre több bizonyíték vall arra, hogy az Ukrajnában meghátrálásra kényszerített orosz hadsereg "elborzasztó cselekményeket" hajtott végre ukrajnai településeken, köztük Irpiny és Bucsa községekben.

Liz Truss a londoni külügyminisztérium által vasárnap ismertetett nyilatkozatában közölte: háborús bűncselekményekként kell kivizsgálni azokat a válogatás nélküli támadásokat, amelyeket az orosz fegyveres erők követtek el ártatlan civilek ellen az Ukrajna elleni illegális és indokolatlan invázió során.

Truss szerint a brit kormány nem fogja megengedni, hogy Oroszország cinikus dezinformációkkal eltussolja részességét ezekben az atrocitásokban, és London gondoskodik róla, hogy fény derüljön ezekre a cselekedetekre.

A brit külügyminiszter szerint Nagy-Britannia támogatni fog bármilyen vizsgálatot, amelyet a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) indít a háborús bűncselekmények kivizsgálására és büntetőeljárások indítására szóló felhatalmazása alapján.

Nem nyugszunk, amíg az atrocitásokért felelősök, köztük katonai parancsnokok és (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) rezsimjének tagjai nem kerülnek az igazságszolgáltatás elé

- fogalmazott vasárnapi nyilatkozatában a brit külügyminiszter.

Pontosan mi is a háborús bűn? És mit tettek az oroszok?

Múlt héten a Portfolio Checklist napi podcastadásaiban egy sorozattal is jelentkeztünk. Ebben Varga Réka nemzetközi jogász egyetemi docenssel, a Nemzetközi Vöröskereszt korábbi munkatársával beszélgettünk. Az interjúban - részben, de nem kizárólag az orosz-ukrán háború kontextusában -, körbejártuk azt a nemzetközi jogi környezetet, mely meghatározza a háborúzás nemzetközileg elfogadott szabályait. Az interjúban szóba került, hogy milyen célpontokat lehet egy háborúban legálisan megtámadni, és hogy miképpen válhat egy lakóépület vagy akár egy kórház is legitim katonai támadás célpontjává. Beszéltünk arról, hogy pontosan mi az a háborús bűn, hogyan lehet valakit felelősségre vonni érte, és hogy a közelmúlt mely történelmi példái alapján nem lehet kizárni, hogy egyszer Vladimir Putyin is Hágában találja magát.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Atef Szafadi