Új vezetőt neveztek ki az oroszok Mariupol élére és beolvasztották a "Donyecki Népköztársaságba"

A testület Konsztantin Ivacsenkót, az Azovmash-üzem volt vezetőjét választotta ügyvivő polgármesterré, aki az orosz megszállás előtt is a képviselőtestület tagja volt.

Vagyim Bojcsenkó, Mariupol Ukrajna által is elismert polgármestere az invázió kezdetén elhagyta a várost.

A testület egyszerre megszavazta a 2014-es, „Donyecki Népköztársaság” függetlenségét kinyilvánító dokumentumot is, amely lényegében az említett szakadár „ország” területéhez sorolja Mariupolt.

Mariupol nagy részét elfoglalta az orosz haderő, de elszórtan még van akadnak harcok a városban. A városháza március 23-24-én került orosz kézre. Koncentrált, ukrán ellenállás már csak az Azovstal-üzem területén tapasztalható.

