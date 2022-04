Látványos videó: egyedül száll szembe egy ukrán tank az orosz páncélos-menetoszloppal

Az alábbi felvétel nemrég jelent meg a közösségi oldalakon. Az látható rajta, hogy egy ukrán T-64BV típusú harckocsi lesből rátámad egy orosz páncélos-menetoszlopra, amely látszólag főként BTR-82A típusú páncélozott szállító harcjárművekből áll. Az egyik BTR megsemmisül, a többi tüzet nyit az ukrán tankra. Eleinte a BTR-ek nem is látják az ukrán harckocsit, láthatólag teljesen más irányba lőnek, mint ahol az tartózkodik.

A videó leírása alapján az oroszok nem tudják megsemmisíteni a T-64-est és visszavonulnak.

: Remarkable footage of a single UA T-64BV tank engaging a Russian convoy, destroying a BTR-82A from an ambush position. #Ukraine