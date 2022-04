Orosz önkéntesekből szerveztek az ukránok egy új harcoló alakulatot

Ukrán hírforrások szerint ma megtartotta első sajtótájékoztatóját a „Szabad Oroszország légió” nevű katonai formáció, amely állítólag orosz önkéntesekből áll, akik Ukrajna mellett akarnak harcolni. Az eseményről mindössze egy kép készült, melyen egy orosz EMR-mintázatú egyenruhát és ukrán azonosító-karszalagot viselő, maszkos személy beszél. A személyen az ukrajnai háborút ellenző tüntetők kéksávos jelképe is látható. A mellette lévő, alig látható személyen érdekes módon valamiért egy brit mikádó van.

Russians, who oppose the invasion, reportedly created a unit to fight alongside Ukrainian forces. #Ukraine