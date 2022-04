Kiderült: Orbán Viktorral beszélt a NATO-főtitkár

A két órával ezelőtti posztot az RTL.hu szúrta ki, ebben Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azt írta, hogy

Beszéltem Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével. A NATO szövetségesei egységesen elítélik Oroszország brutális háborúját egy független, szuverén nemzet ellen. Hosszú távra készültünk fel, támogatjuk Ukrajnát, megerősítjük szankcióinkat és növeljük elrettentésünket és védelmünket.

Spoke to PM Viktor Orbán of . Allies are united in our condemnation of ’s brutal war against an independent sovereign nation. We are prepared for the long haul, supporting , strengthening our sanctions & increasing our deterrence & defence. #Hungary