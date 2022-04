Lebombáztak az ukránok egy orosz járműlerakatot, több tucat katonai jármű semmisült meg

Néhány napja tüzérségi támadást hajtott végre a Donbaszban az ukrán haderő, az akcióban eltaláltak egy olyan hangárt is, melyben az orosz haderő járműveket tárolt. A támadásban az ukrán haderő szerint „több mint 40” orosz katonai jármű semmisült meg.

Az akcióról több felvétel is készült, melyet orosz-ukrán háború veszteségeivel foglalkozó szakértők is hitelesítettek. Értékeléseik szerint a valós orosz veszteségszám 35 jármű, nagyrészt logisztikai járművek, teherautók semmisültek meg.

Do you remember this video?'So, this is the result of strike, the is destroyed about 50 vehicles, mostly refuel and resupply trucks.1035/ https://t.co/MqJfRPH6OZ