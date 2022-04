Újabb szankciókra készül a Nyugat Oroszország ellen, amely átcsoportosítja és megerősíti csapatait – Itt vannak a legfontosabb hírek szerdán

Az orosz csapatok folyamatosan hagyják el a kijevi és észak-ukrajnai régiót, miután kudarcot vallottak az ukrán főváros elfoglalására irányuló erőfeszítéseik. Új céljuk, hogy megszállják Ukrajna keleti és déli részét. A katonai műveletek sikere érdekében nemcsak átcsoportosítások zajlanak, hanem jelentős mennyiségű erősítést is küld Oroszország Ukrajnába. A világot sokkolták a bucsai tömegmészárlásról készült képek, Oroszország az ENSZ BT-ben viszont letagadta, hogy az orosz erők bármilyen atrocitást elkövettek volna. Az Európai Bizottság kedden új szankciókat javasolt Oroszországgal szemben az ukrajnai invázió miatt, beleértve az orosz szénvásárlás és az orosz hajók uniós kikötőkbe való belépésének tilalmát, és közölte, hogy dolgozik az olajimport betiltásán is. A Joe Biden-féle amerikai vezetés szerdán további szankciókat jelenthet be, amelyek orosz pénzintézetek, valamint a Kreml tisztségviselői és családtagjaik ellen irányulnak.Az elmúlt órák legfontosabb eseményei:1. Az ukrán egységek folyamatosan foglalják vissza a Kijev környéki és észak-ukrajnai területeket a távozó orosz csapatoktól.2. A bucsai tömegmészárlás után újabb szankciós csomagot javasolt az Európai Bizottság, és újabb Oroszország elleni szankciókra készül az Egyesült Államok is.3. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Josep Borrell az Európai Unió kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője még a héten Kijevbe látogat 4. Egyes felvételek szerint több száz ukrán katona tehette le a fegyvert Mariupolnál, bár mint a háború körül szinte mindenben, ebben is példátlan információs háború zajlik 5. Csehország néhány tucat T-72 típusú tankot és más harci járművet küldött Ukrajnának.