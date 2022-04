Gigantikus bombát készülnek ledobni az oroszok az Azov utolsó erődjére

A bomba láthatólag nincs éppen túl jó állapotban, valószínűleg az 1950-es évek végén készült. Orosz források szerint egy Tu-22M3-as stratégiai bombázóval akarják célba juttatni.

A fegyver bevetésével kapcsolatosan még oroszbarát források is azt írják, hogy „nem biztos, hogy a legokosabb dolog,” mivel semmilyen célkövető rendszerrel nem rendelkezik, ellenben hatalmas pusztításra képes.

