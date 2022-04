Látványos térképen az ukrán haderő által visszafoglalt terület

Az ASPI kiberbiztonsági központ egyik elemzője készítette az alábbi képeket az ukrajnai háborúról. Az első kép talán a legérdekesebb, hiszen jól látható rajta – sárgával jelölve-, hogy milyen nagy is az a terület, melyet eddig az orosz haderő tartott ellenőrzése alatt és most ismét ukrán kézre került, miután az oroszok elkezdték kivonni csapataikat Ukrajna északi részéből.

Putin's War - Ukraine Daily Map Briefing - April 6th.Russia's withdrawal from the North is nearly complete.The first map, in yellow, shows territory recaptured by Ukraine.Slight Russian gains around Izyum & Popasna.Slight Ukrainian gains in Kherson Oblast.Animations below ⬇️ pic.twitter.com/PCB8dM8lyO