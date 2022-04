Új tanulmány bizonyítja: ennyi esélye van a háromszor oltottaknak elkapni az omikront

MTI 2022. április 07. 14:16

Öt kórházi dolgozóból egy kapta el az új típusú koronavírus omikron változatát annak ellenére, hogy háromszor is be voltak oltva - állapította meg egy új svéd tanulmány. Noha a fertőzöttek többsége tünetmentes volt, a vírusszám elég magas volt ahhoz, hogy akár kilenc napon át is képesek legyenek fertőzni - közölték az SVT svéd televízióban szerdán.