Félszázra nőtt a kramatorszki orosz rakétatámadás áldozatainak száma

Az ötven halott többsége vagy akár mindegyike civil, ugyanis a vasútállomáson többnyire evakuálásra váró civilek tartózkodtak. Kirilenko szerint

az 50 halottból öt gyermek,

tizenkettő áldozat a kórházba szállítás után halt meg. A 98 sebesültből 16 gyermek. A vasútállomást Tocska-U ballisztikus rakétával támadták meg az oroszok.

Az ukrán állami vasúttársaság vezetője, Olekszandr Kamisin szerint a vasútállomás épületét is támadás érte. Elmondta, az oroszok folyamatosan lövik a vasútállomásokat és a vasúti infrastruktúrát, és megtesznek bármit, amivel meg tudják akadályozni a civilek evakuálását. Hozzátette, az oroszok egy hidat is lebombáztak a körzetben csütörtökön.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint

nem voltak ukrán csapatok a vasútállomáson, amikor találat érte.

A világ vezetői sorra ítélik el a Kramatorszkban történteket. Emmanuel Macron francia elnök Twitter-oldalán azt írta, „förtelem”, ami történt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is elítélte a támadást. Liz Truss brit külügyminiszter háborús bűncselekménynek nevezte a történeteket, és ígéretet tett Putyin felelősségre vonására.

Az oroszok tagadják felelősségüket.

Ukrainian civilians are fleeing the worst. Their weapons? Pushchairs, teddy bears and suitcases. At Kramatorsk railway station this morning, families waiting to leave suffered the unthinkable. Dozens are dead, hundreds wounded. This is an abomination.