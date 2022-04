Francia elnökválasztás: megjöttek az eredmények, nagyon kemény csata jön a második fordulóban

Még nem teljesen kizárt, hogy a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon is tovább jut a második fordulóba Le Pen helyett, de nem is túl valószínű. Már Mélenchon is utalt arra, hogy inkább beállna Macron mögé, ha nem jön össze a dolog.

Az exit pollok alapján Jean-Luc Mélenchon lemaradása 3,3% Le Penhez képest.