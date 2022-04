Megelevenedhet a földi pokol a világ szegény országaiban

Utoljára akkor volt olyan kedvezőtlen a helyzet a szegény országokban, amikor kitört az arab tavasz néven ismert forradalmi hullám. A globális élelmiszerárak elszálltak már az orosz-ukrán háború előtt, az energiaárak sokszorozódtak a konfliktus hatására, ami még a fejlett országoknak is gondot okoz, nemhogy a szegényeknek. A háború miatt még tovább romlik majd a helyzet világszerte. Ez pedig amellett, hogy éhezést hozhat el a szegény országokban, politikai instabilitáshoz is vezethet.

Több mint egy évtizeddel az arab tavasz után az élelmiszerárak világszerte ismét a magasba szöknek. Az év elején már elérték az eddigi legmagasabb szintet, mivel a világjárvány, a rossz időjárás és az éghajlatváltozás felborította a mezőgazdaságot, ami emberek millióinak élelmezésbiztonságát fenyegette. Aztán jött Oroszország ukrajnai háborúja, ami tovább rontotta a helyzetet, miközben a másik napi szükségleti cikk, az üzemanyag ára is megugrott, írja a CNN elemzése.

Ez a kombináció politikai instabilitási hullámot generálhat, mivel a kormány vezetőivel szemben már amúgy is csalódott embereket a növekvő költségek a határon túlra sodorják.

„Ez rendkívül aggasztó” - mondta Rabah Arezki, a Harvard Kennedy School of Government vezető munkatársa, az Afrikai Fejlesztési Bank korábbi vezető közgazdásza a CNN-nek. A Srí Lanka-i, pakisztáni és perui zavargások az elmúlt héten rávilágítottak a kockázatokra.

Srí Lankán tüntetések törtek ki a gáz és más alapvető termékek hiánya miatt.

Pakisztánban a kétszámjegyű infláció miatt Imran Khan miniszterelnök támogatottsága megcsappant, és távozni kényszerült hivatalából.

Peruban a közelmúltban legalább hat ember meghalt az emelkedő üzemanyagárak miatt kirobbant kormányellenes tüntetésekben.

A politikai konfliktusok azonban várhatóan nem korlátozódnak ezekre az országokra. Az arab tavasz néven ismertté vált kormányellenes tüntetések előestéjén - amelyek 2010 végén kezdődtek Tunéziában, és 2011-ben terjedtek el a Közel-Keleten és Észak-Afrikában - az élelmiszerárak meredeken emelkedtek. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének élelmiszerár-indexe 2010-ben elérte a 106,7-es értéket, majd 2011-ben 131,9-re ugrott, ami akkor rekordot jelentett.

Térségi kommentárok szerint Mohamed Bouazizi 2010-ben nem azért gyújtotta fel magát, mert nem tudott blogolni vagy szavazni. (Ennek az utcai árusnak a tiltakozó akciója segített elindítani a tunéziai forradalmat és végül a többi megmozdulást.) Vagyis, az emberek azért gyújtják fel magukat, mert nem bírják nézni, ahogy a családjuk lassan elsorvad, nem a bánattól, hanem a hidegtől és az éhezéstől.

Az egyes országok körülményei eltérőek voltak, de az összkép világos volt. A probléma egyik fő része a búza árának emelkedése volt. A helyzet most még rosszabb, mint akkor volt – írja a CNN. A globális élelmiszerárak most értek el új rekordot. A FAO pénteken közzétett élelmiszerár-indexe márciusban 159,3 volt, ami majdnem 13%-os emelkedést jelent februárhoz képest. A búza, kukorica és növényi olajok egyik fő exportőrének számító Ukrajnában dúló háború, valamint az Oroszországgal - a búza és műtrágya egyik fő termelőjével - szembeni kemény szankciók várhatóan további áremelkedést idéznek elő a következő hónapokban.

Az Ukrajnából származó búza- és kukoricaexport negyven százaléka a Közel-Keletre és Afrikába megy, ahol már most is éhínséggel küzdenek, és ahol a további élelmiszerhiány vagy áremelkedés társadalmi zavargásokat szíthat

- mondta Gilbert Houngbo, a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap vezetője a múlt hónapban. A gondot tovább fokozza az energiaárak emelkedése. A kőolaj világpiaci ára közel 60%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. A szén és a földgáz ára is megugrott.

Számos kormány küzd azért, hogy megvédje polgárait, de a legsebezhetőbbek azok a törékeny gazdaságok, amelyek nagy összegű kölcsönöket vettek fel, hogy átvészeljék a 2008-as pénzügyi válságot és a koronavírus-világjárványt. A Világbank szerint a legszegényebb országok közel 60%-a már az ukrajnai invázió előestéjén is adósságválságban volt, vagy ennek magas kockázata állt fenn. Most újabb hiteleket vesznek fel, hogy a terhek egy részét átvállalják a lakosságtól, azonban az adósságok fizetése nehéz lesz, amikor a gazdaság, várhatóan hamarosan lelassul.

Nemcsak Ázsia országai – jelenleg Pakisztán és Srí Lanka – néz szembe súlyos helyzettel, hanem Afrika is. A szakértők a Közel-Kelet több országában figyelik a politikai zavarok jeleit, amelyek nagymértékben függenek a fekete-tengeri régióból származó élelmiszerimporttól és gyakran nagyvonalú támogatásokat nyújtanak a lakosságnak. Libanonban, ahol a politikai és gazdasági összeomlás következtében tavaly a lakosság közel háromnegyede szegénységben élt, az importált búza 70-80%-a Oroszországból és Ukrajnából származik. A bejrúti kikötőben 2020-ban bekövetkezett robbanás során kulcsfontosságú gabonasilók is megsemmisültek. Egyiptomra, a világ legnagyobb búzavásárlójára, már most óriási nyomás nehezedik hatalmas kenyértámogatási programja miatt.

Arezki szerint a világ szegényeinek mintegy 70%-a Afrikában él, így a kontinens is nagyon is érintett az élelmiszer- és energiaárak emelkedése miatt.

Az olyan országokban, mint Etiópia, Szomália, Dél-Szudán és Burkina Faso, az aszályok és a konfliktusok a kontinens lakosságának több mint egynegyede számára élelmezésbiztonsági válságot okoztak - közölte a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága. A helyzet a következő hónapokban tovább romolhat, mindez pedig politikai instabilitáshoz vezethet.

