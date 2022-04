Előkerültek a félelmetes BMPT Terminátorok - Úgy tűnik, Ukrajnába mennek

A napokban több orosz katonai csapatmozgásokkal foglalkozó közösségi médiaoldal is publikált felvételeket egy vasúti szerelvényről Branjszk térségében, melyen BMPT „Terminátor” harcjárműveket szállít az orosz haderő. Branjszk 150 kilométerre található az ukrán határtól, északkeleti irányban.

BMPT Terminator in Bryansk region going towards Ukraine: #RUSSIA