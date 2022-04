Hogyan tudja Európa és Ukrajna fokozatosan kivezetni az orosz földgázt és kőolajat?

A szénhidrogének exportjából származó milliárdos pénzmozgások nélkül Oroszország nem lenne képes hibrid háborúkat vívni szomszédos országok ellen, nem tudná finanszírozni a propagandát és a brutális elnyomó gépezetet az országon belül, valamint nem tudna támadó fegyvereket építeni, és nukleáris fegyverekkel zsarolni a világot.

Az Ukrajna elleni inváziónak az orosz olaj- és gázipar számára a vég kezdetének kellene lennie, az EU-nak pedig mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy felgyorsítsa a fosszilis energiahordozókról a zöld energiára való átállást.

A fosszilis energiahordozóktól való függés egy másik globális problémát is okoz: a klímaváltozást. Olyan időket élünk, amikor az Északi-sarkvidéken a hőmérséklet a történelmi szintek fölé emelkedik. Antonio Guterres ENSZ-főtitkár egy nemzetközi konferencián kijelentette:

a fosszilis energiahordozóktól való függés egy kölcsönösen biztosított pusztítást jelent.

Európa és Ukrajna egyetlen szinkronizált villamosenergia-hálózatba integrálva egy új „zöld” energiakorszak küszöbén áll, amely hatalmas közös potenciállal bír a megújuló energiaforrások fejlesztésére.

A napokban meghozott döntések fogják meghatározni Európa energiabiztonságának sorsát a következő évekre, valamint azt, hogy az EU képes lesz-e teljesíteni a párizsi klíma-megállapodásban vállalt kötelezettségeit, és vezető szerepet tud-e betölteni a klímavészhelyzet kezelésében. Ukrajnának aktív szerepet kell játszania e döntések kialakításában és végrehajtásában. Az egyesült Európa energetikai átalakulásának hosszú távú sikere nagyrészt rajtunk múlik. Mit kellene tehát Európának és Ukrajnának tennie a siker érdekében?

Az Ukrajna elleni agresszió és az Oroszország által elkövetett energetikai zsarolás még sürgetőbbé tette az Európa teljes dekarbonizálására vonatkozó terveket, és azok jelentős felgyorsítását követeli meg.A 38 ország több mint 1700 civil szervezetét tömörítő Climate Action Network Europe a napokban arra szólította fel az Európai Bizottságot és az Európai Unió tagállamainak kormányait, hogy tegyenek határozott és azonnali lépéseket a fosszilis energiahordozóktól való függőség megszüntetésére.

Az Európai Klímaváltozási Hálózat (European Climate Network) nyolc konkrét intézkedésre mutat rá az EU felgyorsított, biztonságos és a Párizsi Megállapodással összeegyeztethető energiaátállási tervének végrehajtása érdekében. Ez a nyolc intézkedés Ukrajna jövője szempontjából is döntő fontossággal bír.

A teljes körű orosz inváziót és az Oroszország és Kína közötti geopolitikai szövetség megerősödését követően Ukrajna szuverenitásának megerősítéséhez és energiafüggetlenségének biztosításához nélkülözhetetlen az energetikai rendszer és a gazdaság jelentős átalakítása a szén-, gáz-, olaj- és nukleáris fűtőanyag-importtól való energiafüggőség megszüntetése érdekében.

A rendelkezésre álló legfrissebb energiamérleg-adatok szerint 2020-ban Ukrajna 12 millió tonna kőolajat és kőolajterméket, 21 millió tonna szenet és 9,1 milliárd köbméter földgázt importált. Az ukrán vámhatóság 2020-ra vonatkozó adataiból kiderül, hogy Ukrajna 212 millió dollár értékben nukleáris fűtőanyagot is importált Oroszországból, amely az összes fűtőelem-beszerzés 62 százalékát tette ki. Így az összes nukleáris fűtőanyag több mint fele az orosz TVEL cégtől származott, míg az amerikai Westinghouse csak 38 százalékot szállított.

Ukrajna 2020-ban 1,7 milliárd dollárt, 2021-ben pedig 2,5 milliárd dollárt fizetett az importált szénért. A legtöbb szén Oroszországból és Kazahsztánból érkezett (62,1 és 10,2 százalék), vagyis tavaly az importált szén több mint kétharmadát az ellenségtől vásárolta Ukrajna. A földgáz terén valamivel jobb a helyzet – 2021-ben Ukrajna hatodára, 2,6 milliárd köbméterre csökkentette a gázimportot. Az Oroszországtól való függés azonban megmaradt, mivel az importált földgáz 89 százaléka virtuális visszafordítás révén az EU országaiból érkezik, ahová a tranzitszállítások mennek.

Az Oroszországtól való teljes és valódi energiafüggetlenség biztosításához Ukrajnának az újjáépítés folyamatában azonnal a felgyorsított energetikai átalakulás útjára kell lépnie, és nem szabad megismételnie saját és az Európai Unió hibáit, amelyeket az elmúlt években követettek el.

Az ukrán ipar újjáélesztésének középpontjában a megújuló energiához szükséges eszközök, akkumulátorok, elektromos járművek, hőszivattyúk gyártásának, valamint a hidrogénalapú acélgyártásnak és más, a fosszilis energiahordozóktól való függés felszámolását célzó megoldásoknak kell állniuk. Ahhoz, hogy végső győzelmet arassunk, és megvédjük gyermekeinket az új, erőforrásokért folyó háborúktól, az energetikai zsarolásoktól és az éghajlatváltozás pusztító hatásaitól, nemcsak az energetikai átalakulás útjára kell lépnünk, hanem azt teljes erőnkkel kell tennünk, és e téren Európát előre kell tolnunk, hogy elérhessük a szén, a kőolaj és a földgáz használatának teljes felszámolását.

