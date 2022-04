Az ukrajnai háború katasztrófa Macron számára a neves geopolitikai szakértő szerint

A portugál szakértő, a magyarul is megjelent Eurázsia hajnala című könyv szerzője Twitter-oldalán azt írta:

Ez a háború katasztrófa Macron számára. Ami azért furcsa, mert ez volt az a pillanat, amire évek óta várt.

E két mondat alá egy hírkivágatot posztolt, miszerint a francia államfő a France 2 tévécsatornának azt nyilatkozta, nem akarja népirtásnak nevezni az ukrajnai civilek elleni orosz atrocitásokat, mivel az orosz és az ukrán nép testvérek. Joe Biden amerikai elnök ellenben kedden egyértelműen népirtásnak nevezte az Ukrajnában történteket.

This war has been a disaster for Macron. Which is odd because it was the moment he had been waiting for all these years pic.twitter.com/NgLBF2bOqB