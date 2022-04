Joe Biden kész Ukrajnába menni

Az amerikai elnök megjegyezte, hogy ő maga is kész lenne elmenni, de washingtoni körökben arról beszélnek, hogy egy ilyen lépésre inkább Antony Blinken amerikai külügyminiszter vagy Lloyd Austin védelmi miniszter lenne a legvalószínűbb választás.

Biden újságírók egy csoportjával osztott meg némi információt, miközben a főváros külvárosában készült felszállni az Air Force One-ra, amely a belpolitikai programjához kapcsolódó útja során Észak-Karolinába készült.

Reporter: “Will you send senior officials to Ukraine?”Biden: “We’re making that decision now.”Reporter: “Who would you send?”Biden: “Are you ready to go?”Reporter: “Are you?”Biden: “Yeah.” pic.twitter.com/JZovnGXZ58