Készül az EU újabb nagy csapása Oroszország ellen, Moszkvának ez nagyon fájhat

Az Európai Unió már dolgozik azon, hogy olajembargót hirdessenek Oroszországgal szemben - jelezte a Bild am Sonntagnak adott interjújában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Eddig Németország és Magyarország volt a legnagyobb ellenzője annak, hogy a szankciós csomagok kiterjedjenek az orosz energetikai szektorra.

A Bizottság elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel az olaj egy globális kereskedelmi áru, ezért nem szabadna annak megtörténnie, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök más piacokon még magasabb árat határoz meg az oroszok által exportált olajra. Ukrajna többször is határozottan kérte az uniós országokat, hogy hagyjanak fel az orosz energiahordozók importjával, ami eddig csak részlegesen történt meg. Moszkva mindezekre válaszul már jelezte, hogy kész átirányítani exportját keletre az EU-irányok helyett.

Von der Leyen úgy fogalmazott, hogy az EU olyan "okos mechanizmusokon" dolgozik, hogy a következő szankciókba az olajat is bevonja. Ez már a hatodik uniós szankciócsomag lenne Oroszországgal szemben.

Korábban a New York Times közölt részleteket a tervezett uniós csomagról, ami egy fokozatosan bevezetendő tilalomról szólna. Ennek célja, hogy Németországnak és más országoknak időt adjon alternatív beszállítók megszervezésére. Az Unió hasonló megközelítést alkalmazott a hónap elején, amikor betiltotta az orosz szénimportot, és négy hónapos átmeneti időszakot írt elő. Az olajembargót csak a franciaországi választások utolsó fordulója, április 24-e után bocsátanák tárgyalásra az EU-tagállamok között.

Ursula von der Leyen arról is beszélt, hogy fel kell készülni arra, hogy az orosz-ukrán háború még akár hónapokig is elhúzódhat, de a legrosszabb esetben akár évekig is.

Közben Mario Draghi olasz miniszterelnök a Corriere della Serának adott interjújában úgy fogalmazott, hogy Európa a korábban becsültnél gyorsabban is csökkentheti az orosz energiaimporttól való függőségét. A diverzifikáció viszonylag gyorsan lehetséges, rövidebb idő alatt is megvalósítható, mint azt egy hónappal ezelőtt gondoltuk - mondta.

Mindenkit igyekezett megnyugtatni, amikor azt hangoztatta, hogy van gáz a tárolókban és lesz új gázbeszerzés más beszállítóktól. Jelezte azt is, hogy a fogyasztás-csökkentési, visszatartási intézkedések nem lesznek drasztikusak. Azt azonban elárulta, hogy a fűtési hőmérséklet 1-2 fokkal történő csökkentéséről és a klímaberendezéseknél a hasonló magatartásról beszélni kell.

Az olasz kormányfő úgy vélekedett az interjúban, hogy kezd azokkal egyetérteni, akik azt mondják, hogy Putyinnal beszélni haszontalan és időpazarlás. Megállapította azt is, hogy Európa úgy finanszírozza Oroszországot, hogy olajat és gázt vásárol olyan áron, aminek semmi köze a történelmi értékekhez és a kitermelési költségekhez.

A Bloomberg számításai szerint idén Oroszország energiaexportjával kapcsolatos bevételei meghaladhatják a 320 milliárd dollárt a tavalyi 235 milliárd dolláros bevételi összeg után.

Címlapkép forrása: Getty Images