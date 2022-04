Szovjet zászlót vontak fel az elfoglalt ukrán város fölé az oroszok

Sarló-kalapácsos vörös zászlót vontak fel orosz katonák Herszonnál, annál a dél-ukrajnai városnál, amely a legnagyobb település, melyet jelenleg az orosz haderő ellenőrzése alatt tart.

A felvont zászló az úgynevezett „győzelmi lobogó” másolata, ez a leghíresebb szovjet zászló, melyet a Vörös Hadsereg katonái kitűztek 1945. május 1-jén a Reichstagra, a német törvényhozás épületére. Mind Oroszország, mind az oroszajkú szakadárok gyakran használják az orosz-ukrán háború kezdete óta.

Raising the Soviet flag in #Kherson — C4H10FO2P (@markito0171) April 19, 2022

A "győzelmi lobogó" valószínűleg azért került elő, mert az orosz propaganda igyekszik az ukrajnai háborút úgy beállítani, mintha az egyfajta küzdelem lenne a fasizmus ellen, a lobogó pedig fontos szimbóluma a Szovjetunió Náci Németország felett aratott győzelmének.

Érdemes arról is szót ejteni, hogy néhány órája Bergyanszknál is leverték a városházán található ukrán címert és a város főterére és városházára is orosz zászlót tűztek ki. Elképzelhető, hogy ez annak az előjele, hogy ezeket a településeket annektálni akarják az oroszok.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 19. Videó bizonyítja, hogy az oroszok újabb városokat akarnak elcsatolni Ukrajnától

Címlapkép: orosz MT-LB Mariupolban. A fotó illusztráció. Forrás: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images