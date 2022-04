Emlékművet készített Ukrajna a fosztogató orosz katonáknak

Digitális emlékművet mutatott be hivatalos Twitter-fiókján Ukrajna, melyen egy vécét cipelő orosz katona látható. A „szobor” feliratán az olvasható, hogy a 2022-ben Ukrajnát fosztogató orosz katonák dicstelenségének emlékül készült. A posztban Ukrajna azzal vádolja az orosz haderőt, hogy TV-ket, laptopokat, ruhákat, sminkeket és WC-ket lopnak az ukránoktól.

Az ukránok állítását az orosz fosztogatókról számos felvétel bizonyítja. Ukrán közlések szerint az oroszok feketepiacot is nyitottak Fehéroroszországban, hogy az ukrán lakosság vagyonát árulják, ahova katonai teherautókkal hordják az ukrán lakosság vagyontárgyait.

Legalább egy esetben az ukránok megsemmisítettek egy ilyen teherautót, amely Kijevből szállított lopott mosógépeket Fehéroroszországba.

'n army truck with looted washing machines from suburbs did not arrived in #Russia