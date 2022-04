Bevetették az ukránok az új Bushmaster páncélosokat

A közösségi médiába kiszivárgott felvételek alapján már az ukrán haderő kezében vannak az Ausztrália által felajánlott Bushmaster PMV 4x4-es páncélozott katonai járművek, eltérő források szerint még tesztelik, mások szerint már használják őket az orosz haderő ellen viselt harcokban.

: Our warriors are already testing the Australian Bushmaster PMV. #Ukraine