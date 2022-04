Videó: ezeket az amerikai páncélosokat kapja meg az ukrán haderő

Az alábbi AFP-thread második videóján durván fél tucat M113-as páncélozott szállító harcjárművet láthatunk, ahogy az Egyesült Államok nemzeti gárdistái trailerekre rakodják őket, vélhetően azzal a céllal, hogy egy Lengyelországba tartó repülőgéppel Ukrajnába juttassák őket. Összesen az Egyesült Államok 200 darab M113-ast adományoz az ukrán haderőnek.

VIDEO: US National Guard prepares M113s for Ukrainian defense.Indiana National Guardsmen prepare M113 Armored Personnel Carriers for transport, as part of a US initiative to support Ukrainians in the defense of their nation pic.twitter.com/1pJeJOU6fI