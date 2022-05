Hatalmas robbanások voltak az oroszországi Belgorod fölött, valami nagyon furcsa dolog történhetett

Több felvétel is felkerült ma hajnalban orosz és nyugati közösségi oldalakra, melyen az látható és / vagy hallható, hogy több hatalmas robbanás történik az orosz-ukrán határon található, orosz fennhatóság alá tartozó Belgorod városa fölött.

A közösségi médiaoldalakra kikerült felvételek szerint több repülőgép is átsuhant a város felett, köztük legalább egy gép légvédelmi rakéták kivédésére szolgáló infracsapdákat is dobott.

