Rakétatámadás érte Odesszát, nem csitulnak a harcok Ukrajnában - - Legfontosabb háborús híreink kedden

Portfolio 2022. május 03. 07:58

Az orosz és az ukrán fegyveres erők összecsapásai folytatódnak, Donbaszban dúlnak heves harcok. A héten új EU-s szankciók jöhetnek, a németek állítólag már nem ellenzik az orosz olajembargót. Ennek ellenére az uniós országok továbbra is megosztottak abban a kérdésben, hogy milyen hamar csökkenthetik az orosz energiaellátástól való függőségüket. Időközben újraindult az ágyúzás a mariupoli Azovstal acélműnél, miután a civileket evakuáló buszok elhagyták az üzemet. Hétfő este pedig Odesszából számoltak be rakétatámadásról, amely halálos áldozatokat is követelt.