Sikeresen evakuáltak több mint 100 embert a mariupoli acélgyárból

Az ENSZ és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által szervezett mentőakcióban 101 embert – többségében nőket, gyerekeket és időseket – sikerült evakuálni a heves harcok sújtotta mariupoli Azovsztal acélműből.

Osnat Lubrani, az ENSZ ukrajnai humanitárius koordinátora a Twitteren erősítette meg az evakuálás tényét.

Az emberek, akikkel együtt utaztam, szívszorító történeteket meséltek a pokolról, amin keresztülmentek

– írta.

I'm relieved to confirm that the safe passage operation from Mariupol has been successful.The people I travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.I'm thinking about the people who remain trapped. We will do all we can to assist them. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8