Súlyos vád jött az ukránoktól: Putyin előre szólt Magyarországnak a támadásról

A titkár úgy vélekedett, hogy Magyarország még mindig nyíltan vállalja együttműködését Oroszországgal.

Ráadásul Vlagyimir Putyin előre figyelmeztette a magyarokat, hogy támadás lesz Ukrajna ellen

- állítja Danilov, mondta annak kapcsán, amikor Ukrajna NATO-csatlakozásának lehetőségéről és Magyarország esetleges befolyásával kapcsolatos kérdésekről beszélt. A rövid ukrán beszámolókból azonban nem derül ki, hogy állításait egyáltalán alátámasztotta-e valamivel.

"Valamilyen oknál fogva úgy gondolják (Magyarország - a szerk.), hogy elfoglalhatják területünk egy részét" - idézi a hírügynökség az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkárát, aki arról is beszélt, hogy a háborút követően meglátják, milyen következményei lesznek ennek a magatartásnak.

A hírt kiszúró Telex a súlyos vádakkal kapcsolatban kérdéseket küldött Havasi Bertalannak, Kovács Zoltán államtitkárságának, a Kormányzati Tájékoztatási Központnak és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak is. Hétfő éjszaka egyelőre nem kaptak választ.

⚡️ Security Council secretary: Hungarian authorities knew of Russian full-scale invasion beforehand. NSDC Secretary Oleksiy Danilov said that Russian President Vladimir Putin shared his plans to launch a full-scale invasion of Ukraine with Hungarian authorities.