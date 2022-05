A hírszerzés elárulta, mire készülhet Putyin Kelet-Ukrajnában

A Twitteren közzétett jelentés szerint Oroszország 22 taktikai zászlóaljcsoportot telepített Izjum közelébe. Terveik szerint a Donbasz északi tengelye mentén haladnának előre.

Annak ellenére, hogy Oroszországnak nehezére esik áttörni az ukrán védelmet és lendületet venni,

nagy valószínűséggel Izjumon keresztül Kramatorszk és Szeverodonyeck városok elfoglalására készül.

Ezeknek a településeknek a bevétele megerősítené az orosz katonai ellenőrzést az Északkelet-Donbasz fölött, és kiindulópontot biztosítana a térségben lévő ukrán erők elvágására irányuló erőfeszítéseikhez.

A The Institute for the Study of War térképén így nézett ki a május 3-i harci állapot:

Update:A significant counteroffensive pushed forces roughly 40 km east of Kharkiv City. The counteroffensive could set conditions for a broader operation to drive the Russians from most of their positions around the city. #Kharkiv