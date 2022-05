Putyin először lőtte Kárpátalját, folytatódnak a heves harcok a Donbaszban – A legfontosabb háborús hírek szerdán

Folytatódnak a harcok Ukrajnában, elsősorban a Donbaszban, de Ukrajna más területeit is csapások érik. Kedd este először érte légitámadás a Magyarországgal szomszédos Kárpátalját, de a lengyel határ közelében fekvő Lviv városában is robbanások voltak. Újabb támadást jeleztek a hivatalosan Moldovához tartozó, de orosz ellenőrzés alatt álló Dnyeszter Menti Köztársaságban: a szakadárok szerint Ukrajna lőtt drónnal, de lehet, hogy orosz hamis zászlós műveletről van szó. Nagy-Britannia több százmillió font értékű újabb hadfelszerelést szállít Ukrajnának - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök a kijevi parlament képviselőinek tartott, videókapcsolaton közvetített keddi beszédében. Eközben Putyin szankciós rendeletet írt alá, a szankció alá vont nyugati magánszemélyek és vállalatok listáját később teszik közzé. Az Egyesült Államok EBESZ-nagykövete szerint Oroszország május közepére népszavazást készíthet elő Donyeck és Luhanszk megyék annektálásáról, Ben Wallace brit védelmi miniszter szerint ugyanakkor május 9-én, a Győzelem Napján Putyin hivatalosan is hadüzenetet küldhet Ukrajnának, és teljes mozgósítást rendelhet el.Az elmúlt órák legfontosabb eseményei:1. Először érte rakétatámadás Kárpátalját, négy hatalmas robbanás rázta meg Lviv városát.2. Dróntámadás történt a Moldovához tartozó Transznisztriában. Korábban az ukrán védelmi minisztérium hírszerzése arra figyelmeztetett, hogy Oroszország május elején újabb provokációkat készül végrehajtani a Dnyeszter Menti Köztársaságban.3. Michael Carpenter, az Egyesült Államok EBESZ-hez delegált nagykövete szerint Oroszország még ebben a hónapban annektálhatja a kelet-ukrajnai szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaságot.4. Olaf Scholz német kancellár egyelőre nem tervez Kijevbe látogatni, az ellenzéki CDU vezetője, Friedrich Merz azonban kedden látogatást tett Ukrajnában.5. Vlagyimir Putyin szankciós rendeletet írt alá . 66. Ferenc pápa szerint Orbán Viktor azt mondta neki, május 9-én véget érhet a háború. Ukrajna közben azzal vádolta meg a magyar vezetést, hogy előre tudtak az Ukrajna elleni invázióról.