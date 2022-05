Felrobbantottak az oroszok egy hidat, miközben civil járművek haladtak át rajta

Orosz rakétatámadás ért egy hidat az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében, valószínűleg tegnap, de az erről készült felvételek ma kezdtek el szivárogni a közösségi médiába. Nem egyértelmű a felvételekből, hogy a támadás milyen károkat okozott, de az világosan látszik, hogy a híd nem omlott össze.

Video after yesterday’s strike on the bridge. 2/ https://t.co/eKMs9hDgUH

A híd egy vasúti és gépjármű-forgalomra egyaránt használatos híd volt, egy térfigyelő kamera felvétele szerint a rakéta épp akkor csapott be, amikor civil gépjárművek haladtak át rajta, mindkét sávban.

FELKAVARÓ VIDEÓ!

Another video of the Russian missile strike on the bridge in Dnipro. https://t.co/6PVNRTJuxt