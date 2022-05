Az amerikai hírszerzés segíthetett megtalálni az ukránoknak a Moszkvát

Az Egyesült Államok azt állítja, hogy megosztotta Ukrajnával a Moszkva orosz rakétacirkáló helyzetéről szóló hírszerzési információkat a hadihajót elsüllyesztő csapás előtt.

Egy amerikai tisztviselő szerint az ukrán vezetés maga döntött úgy, hogy saját hajóelhárító rakétáival célba veszi és elsüllyeszti az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajóját.

Tekintettel azonban arra, hogy Oroszország a tenger felől támadja az ukrán partvidéket, az Egyesült Államok "egy sor hírszerzési információt" közölt a védekező országgal, amelyek között a hajók helyzete is szerepelt - mondta a tisztviselő, aki nem kapott felhatalmazást arra hogy nyilatkozzon, így a neve elhallgatását kérte. Eközben az Egyesült Államokban Biden elnököt a felmérések szerint egyre élesebb kritika éri a lakosság részéről is, amiért nem lép fel elég keményen Oroszországgal szemben. Az elnököt a republikánus képviselők is igyekeznek nyomás alatt tartani, hogy tegyen többet az ukrán ellenállás támogatásáért.

A nyilatkozó forrás azt állítja, hogy az Egyesült Államoknak nem volt tudomása arról, hogy Ukrajna csapást tervez a Moszkva ellen, egészen addig, amíg végre nem hajtották a műveletet.

(Sky)