Már a világ legmodernebb fegyverei is mennek Ukrajnába, lángokban Oroszország egyik legjobb hadihajója - Legfontosabb híreink pénteken

Az amerikai védelmi minisztérium tagadja, hogy hírszerzési információkat szolgáltatott volna az orosz tábornokok tartózkodási helyéről a csatatéren, hogy az ukrán erők megölhessék őket - számol be a Guardian. Az ezzel kapcsolatos értesülést a New York Times írta meg, de szakértői körökben is nagyon erős ez a vélekedés. Mindenesetre a Pentagon cáfolata is inkább "mossuk kezeinket" típusú mentegetőzés, mintsem konkrét tagadás.