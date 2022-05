Putyin állítólagos szeretőjét is szankcionálná az EU

A szankciós listát az uniós országok vezetőinek még jóvá kell hagyniuk, és még változhat a személyi összetétele.

Kabajeva a legnagyobb orosz médiakonglomerátum, a Nemzeti Médiacsoport elnöke 2014 óta.

Az uniós dokumentum szerint a Nemzeti Médiacsoport olyan holdingvállalat, amely részesedéssel rendelkezik szinte az összes főbb orosz médiumban, amelyek kormánypropagandát terjesztenek, és emiatt felelős az Ukrajna függetlenségét és területi integritását aláásó intézkedések támogatásáért.

A dokumentum szerint Kabajeva

szoros viszonyban van Vlagyimir Putyin elnökkel.

Az EU már korábban szankcionálta Putyint magát, illetve két lányát, aki volt feleségétől született.

A Kreml tagadja, hogy Putyin romantikus kapcsolatban állna Kabajevával, illetve hogy gyereke született volna tőle.

A Wall Street Journal korábban arról írt, hogy Washington tartózkodott Kabajeva szankcionálásától, mivel nem akarta növelni a feszültséget Putyinnal.

