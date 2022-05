Trombózis kockázata miatt korlátozták a Johnson & Johnson vakcinájának használatát

Az élelmiszer- és gyógyszerhivatal (FDA) korlátozta a Johnson & Johnson Covid-19 vakcina használatát, miután felülvizsgálta az életveszélyes vérrögök kialakulásának kockázatát.

Az ügynökség csütörtökön közölte, hogy a J&J oltását mostantól csak olyan felnőtteknek engedélyezik, akik számára más oltás nem áll rendelkezésre, illetve más oltás orvosilag nem engedélyezett, vagy akik nem hajlandóak más oltóanyagot elfogadni. Az FDA azt követően döntött így, hogy a J&J oltássával oltott több millió ember között 60 esetet találtak, akik közül kilenc halálesetet állapítottak meg a trombózis egy bizonyos fajtájával (trombocitopénia, alacsony vérlemezkeszám) kapcsolatban.

A döntés vélhetően visszaveti majd a vakcina használatát, amelyről korábban azt gondolták, hogy kényelmes választásként széles körben el fog terjedni. A trombózis-kockázat miatt a J&J vakcinája vélhetően "harmadik" választási lehetőség lesz majd sokak számára. Az Egyesült Államokban nagyjából 17 millió ember kapta meg a J&J vakcinát, szemben a több mint 202 millióval, akik a Pfizer és partnere, a BioNTech, valamint a Moderna által engedélyezett Covid-19 vakcinából kaptak két adagot - a Centers for Disease Control and Prevention szerint.

A véralvadási kockázat miatt a CDC decemberben azt ajánlotta a betegeknek, hogy a Johnson & Johnson oltás helyett válasszanak más oltóanyagot. A J&J közölte, hogy frissítette a vakcinájához tartozó adatlapot, hogy felhívja a figyelmet a kockázatra. Áprilisában ideiglenesen szüneteltették a J&J oltóanyagának használatát, hogy kivizsgálják a véralvadási betegség kockázatát. A hatóságok még ugyanabban a hónapban engedélyezték az egyadagos oltás újbóli alkalmazását, mondván, hogy az előnyök meghaladják a kockázatokat. A felfüggesztés miatt mégis sokan a Pfizer-BioNTech és a Moderna oltásokat választották.

Az FDA közölte, hogy nemcsak az eddig megerősített véralvadási esetek száma miatt döntött a vakcina használatának korlátozása mellett, hanem azért is, mert a kutatók jelenleg nem tudják, milyen kockázati tényezők vezetnek ahhoz, hogy a beoltott betegeknél kialakul a szindróma. Az ügynökség azt is elmondta, hogy a betegek állapota hirtelen, gyorsan romolhat, még akkor is, ha az orvos időben diagnosztizálja őket.

(The Wall Stree Journal)