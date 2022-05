Felfedte a CIA-igazgató, hogy mi jár Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping fejében az ukrán háború láttán

Vlagyimir Putyin olyan lelkiállapotban van, amelyben nem hiszi, hogy megengedheti magának, hogy veszítsen, ezért azt gondolhatja, hogy most rá kell duplázni a nyerés érdekében, Hszi Csin-pinget pedig megdöbbentette az ukrán ellenállás és ezért átgondolhatja a tajvani támadás várható költségeit és így a terveit is – lényegében ezeket árulta el az amerikai hírszerző szerv, a CIA igazgatója a Financial Times szombati washingtoni rendezvényén.