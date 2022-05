Harkiv hamarosan teljesen felszabadulhat, de Szeverodonyecknél előrenyomultak az oroszok

Portfolio 2022. május 07. 10:12

Az Institute for the Study of War szerint az ukrán erők hamarosan megszabadíthatják Harkivot az orosz tüzérség fenyegetésétől, miközben keletebbre, Szeverodonyeck városánál az oroszok kisebb előrenyomulást hajtottak végre - és nagy veszteségeket szenvedtek el.