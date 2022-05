Durva videó: szabályosan az egekbe repül a darabokra robbanó T-72-es lövegtornya

Sok szemlélőnek feltűnhetett már az orosz-ukrán háború kezdete óta, hogy a találatot kapott orosz harckocsik lövegtornyai általában hatalmasat repülnek és messze a testtől érnek földet. Ennek elsősorban az az oka, hogy a modern (értsd – T-72-es és újabb generációs) orosz harckocsikat tervező mérnökök valamiért jó ötletnek találták, hogy a toronyba helyezik el az automata töltőmechanizmus lőszerkészletét, így ha átüt a páncélzaton az ellenséges találat, a lőszerkészlet is felrobban és a levegőbe repíti a harckocsi tornyát, esélyt sem adva a személyzetnek a túlélésre.

Egy kínai TV-stáb Mariupol körül egy olyan robbanást filmezett le nemrég, melyen egészen elképesztő magasságokba repül fel egy kilőtt orosz T-72-es tornya. Nehéz szabad szemmel felmérni, pontosan milyen magasra, de akár 50-100 méteres magasságról is szó lehet.

This fantastic video of a Russian T-72 turret being sent to the moon was filmed near the town of Novoazovsk, 12km from the Russian border and in territory that has been under DNR control since August 2014. This shows how extensive Ukrainian behind-the-lines operations have been. https://t.co/If0Bh3t735