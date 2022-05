Elhúzódhat a háború Ukrajnában, de Putyin más területre is szemet vethet - A legfontosabb hírek szerdán

A nyugati vezetők, elemzők várakozásával ellentétben Vlagyimir Putyin elnök semmit nem jelentett be tegnap a május 9-ei győzelmi parádén, folytatódik az ukrajnai háború. Éjjel heves harcok voltak Ukrajna északkeleti részében, illetve összecsapások történtek tegnap a Kígyó-sziget körül és délen is. Odessza városát pedig több rakétatámadás érte, többek közt hiperszonikus rakétákkal is támadtak az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború aktualitásaival.A nap legfontosabb eseményei:1. Hiperszonikus rakétákkal támadták az oroszok Odesszát.2. Elesett légiharcban egy befolyásos ukrán katonai vezető.3. Elkezdték az oroszok ellen használni az amerikai M777-es vontatott tarackokat az ukránok.4. Egyre nagyobb a gazdasági nyomásgyakorlás Oroszországgal szemben.5. Az amerikai hírszerzés szerint Oroszország Odesszát akarja bevenni, majd Moldovát is meg akarja támadni.