Oroszország azt állítja: brutális mennyiségű ukrán repülőt lőttek le a Kígyó-szigetnél

Napok óta súlyos harcok folynak a Kígyó-szigetnél, az orosz védelmi minisztérium nemrég azt állította, hogy az ukránok összehangolt támadást indítottak a terület visszaszerzésére, de ez meghiúsult, miközben nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek légi harcászati képességek terén.

Közleményt adott ki az orosz védelmi minisztérium, melyben arról tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy meghiúsítottak egy összehangolt ukrán támadást a Fekete-tengeren található, Ukrajnához tartozó, de Oroszország által megszállva tartott Kígyó-sziget ellen.

Az oroszok azt állítják: az ukrán fegyveres erők összesen 14 repülőgépet és helikoptert, 30 drónt és 50 gyalogost / deszantost vesztettek az offenzívában.

Az orosz védelmi minisztérium állítására nem mutatott be bizonyítékokat, azt pedig megszokhattuk, hogy mind az orosz, mind az ukrán védelmi minisztérium alsó hangon is 2-3-szoros szorzót rak hozzá az ellenséges veszteségekhez közléseiben.

Ukrán oldalról eddig egy helikopter lelövését erősítették meg, melyben Ihor Bedzaj, az ukrán haditengerészet légi harcászati egységének helyettes vezetője is tartózkodott.

Annyi biztos, hogy az elmúlt napokban komoly harcok zajlottak a sziget ellenőrzéséért. Az oroszok több őrnaszádot, légvédelmi eszközt és gyalogsági alakulatot is vesztettek ukrán bombázások következtében – ezekről hiteles felvételek is árulkodnak. Illetve van videó egy Mi-17-es helikopter lelövéséről is, amely az oroszok szerint ukrán, az ukránok szerint orosz gép volt – a felvételen ez nem vehető ki egyértelműen, mert hőkamerával készült, így a felségjel nem látható.

