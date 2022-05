Felfedte titkait a rettegett orosz árnyékhadsereg Ukrajnát is megjárt zsoldosa

Először szólalt meg a hírhedt Wagner-csoport egy volt zsoldosa, aki könyvet is írt a titkos hadseregben megélt éveiről – írja a Euronews

Marat Gabidullin egy interjúban elmondta, bevetés idején 3 ezer eurós bért is megkerestek.

Megjegyezte,

a Wagner-csoport hivatalosan nem létezik,

az oroszok tudják, őket soha nem vonják felelősségükre akcióikért.

Hozzátette, etikai kódexük nem volt, csak a katonai célok számítottak. Nem voltak törvények, morális megfontolások, a cél mindig szentesítette az eszközt.

Őt magát előbb a Donbaszban, majd Szíriában is bevetették.

Az ukrán frontokon állítólag több tucat Wagner-zsoldos halhatott meg, ők soha nem fognak szerepelni a hivatalos statisztikákban. A rettegett magánhadsereget a mostani invázióban is bevetették, a német hírszerzés szerint a bucsai vérengzést is nagyrészt a zsoldosok követték el. Az árnyékhadsereg katonáit valószínűleg Szíriában, Líbiában, a Közép-Afrikai Köztársaságban és Maliban is bevetették.

A „Wagner” név onnan jön, hogy a csoport állítólagos alapítója egy nyugalmazott(?) GRU-alezredes, Dimitrij Utkin. Utkin hívójele / beceneve a Wagner.

A címlapkép illusztráció. Forrása: Getty Images